Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Позиции противника на левом берегу Днепра, которые россияне сочли закрепленными, взяты под огневой контроль и уничтожены силами нашей артиллерии. Россияне пытались вкопаться в пляж, но были уничтожены", - отметил Волохов.

По его словам, также были обнаружены и уничтожены пункты дислокации врага, в которых пытались базироваться оккупанты.

"Нужно подождать и узнать информацию из официальных источников ВСУ по поводу украинских флагов на левом берегу Днепра", - добавил Волохов.

Ранее стало известно, что украинские защитники поразили район дислокации вражеских войск в Акимовском районе Запорожской области. 10 русских солдат погибли.

Украинская авиация за прошедшие сутки, 4 декабря, нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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