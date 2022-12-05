Позиции врага на левом берегу Днепра взяты под огневой контроль ВСУ и уничтожены - командир подразделения "Терра" Волохов
Командир подразделения разведчиков "Терра" Николай Волохов отметил, что уже есть поднятые украинские флаги на левом берегу Днепра
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Позиции противника на левом берегу Днепра, которые россияне сочли закрепленными, взяты под огневой контроль и уничтожены силами нашей артиллерии. Россияне пытались вкопаться в пляж, но были уничтожены", - отметил Волохов.
По его словам, также были обнаружены и уничтожены пункты дислокации врага, в которых пытались базироваться оккупанты.
"Нужно подождать и узнать информацию из официальных источников ВСУ по поводу украинских флагов на левом берегу Днепра", - добавил Волохов.
- Ранее стало известно, что украинские защитники поразили район дислокации вражеских войск в Акимовском районе Запорожской области. 10 русских солдат погибли.
- Украинская авиация за прошедшие сутки, 4 декабря, нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
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