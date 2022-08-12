Позиции ООН и Украины по ситуации на ЗАЭС совпадают, - директор Центра исследований энергетики Харченко
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в ООН заняли правильную позицию по ситуации на Запорожской АЭС, требуя полной демилитаризации станции
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Пока на Запорожской АЭС остаются российские войска и техника, угроза повреждения энергоблоков никуда не исчезнет. И здесь следует признать, что ООН заняла очень правильную и конструктивную позицию по этой ситуации. Позиция ООН совпадает с лучшими интересами Украины. Поскольку ООН и Украина требуют полной демилитаризации Запорожской АЭС", - пояснил Харченко
Эксперт подчеркнул, что только после демилитаризации ЗАЭС международные наблюдатели могут посетить станцию.
"Военным России нужно покинуть Запорожскую АЭС. Только после этого есть смысл миссии МАГАТЭ и международным наблюдателям там находиться. Они смогут контролировать техническое состояние ЗАЭС и констатировать угрозу терактов или наоборот", - добавил он.
- Вечером 6 августа российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник.
- 9 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона сообщил, что Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму , который реализуют оккупанты.
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