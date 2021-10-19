"Позитивный шаг": представитель ЕС в Украине Маасикас приветствовал принятие закона о статусе НАБУ
Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас приветствовал законодательные изменения относительно Национального антикоррупционного бюро
Об этом Маасикас написал в Twitter.
"Я приветствую сегодняшнее принятие изменений в закон о НАБУ Верховной Радой как позитивный шаг в повестке дня украинской антикоррупционной реформы. Представительство ЕС в Украине готово поддержать прозрачный меритократический процесс отбора нового директора НАБУ", - написал Маасикас.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы по приведению статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины".
Документ предлагает изменить статус НАБУ и сделать Бюро центральным органом исполнительной власти со специальным статусом - пока что НАБУ является государственным правоохранительным органом.
Согласно законопроекту, правительство получает полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Кабмин также сможет отстранить директора НАБУ от должности. Кроме того, на Кабмин возложена обязанность направлять и координировать деятельность НАБУ, в частности, принимать проект Антикоррупционной стратегии и утверждать государственную программу по ее реализации, а также координировать предложения по финансированию НАБУ при разработке госбюджета.
Конкурсный отбор на должность директора НАБУ, согласно документу, должна проводить конкурсная комиссия, в которую входит шесть человек. Из них троих предлагает Кабинет министров, еще троих - Кабинет министров на основе предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь по противодействию коррупции.
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