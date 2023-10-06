Позитивные тенденции демонстрируют почти все секторы: Минэкономики прогнозирует рост ВВП до 5%
Министерство экономики Украины ожидает, что национальный ВВП к концу года вырастет до 5%: положительные тенденции отслеживаются во многих секторах
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что после падения на почти 30% в прошлом году, экономика Украины перешла к восстановительному росту, поэтому на конец 2023 года ВВП может вырасти до 5%.
"Положительные тенденции демонстрируют почти все секторы. В частности, в сельском хозяйстве фиксируем рост урожая по сравнению с прошлогодним, в промышленности постепенно восстанавливаются темпы производства - более 10% роста в машиностроении, пищевой промышленности, производстве мебели. Растет строительство вследствие продолжения восстановительных работ, наблюдается оживление спроса на ипотечную программу єОселя, что, в свою очередь, даст толчок для активизации первичного рынка недвижимости", - отметила Свириденко.
Рост ВВП в сентябре, по предварительным оценкам Минэкономики, составил 9,1% по сравнению с сентябрем прошлого года. В целом за январь - сентябрь 2023 года рост оценивается на уровне 5,3%.
Основным источником роста экономики является украинский бюджет, который в условиях войны наполняется дополнительно за счет международной помощи и программами поддержки бизнеса.
- Ранее Минэкономики прогнозировало рост ВВП до 4%. По мнению министра экономики, рост ВВП подтверждает , что экономика адаптировалась к форс-мажорным условиям.
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