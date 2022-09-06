"Пожинает то, что посеяла": Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа спровоцировала энергетический кризис санкциями против России
Об этом сообщает Anadolu .
"Позиция Европы в отношении Путина, а также введенные санкции вызвали ответную реакцию. Российский лидер дал понять: "Если вы поступаете так, то и я поступлю аналогично". Путин использует все имеющиеся в его распоряжении рычаги и оружие. Главный из этих инструментов - природный газ. К сожалению, мы не хотели бы такого развития, но имеем в Европе то, что имеем", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что Европы ждет сложная зима, а в Турции в газовом вопросе проблем не планируется.
- 2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа из-за "Северного потока" якобы из-за неисправности.
- В Еврокомиссии заявили, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока" и остановил поставки под вымышленным предлогом.
- 5 сентября представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что газопровод Северный поток заработает на полную мощность только в случае отмены санкций Евросоюза против России.
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