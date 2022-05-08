Пожилые люди и люди с инвалидностью во время войны могут получить соцуслуги экстренно, - Минсоц
Экстренно получить социальные услуги пожилым людям и людям с инвалидностью можно получить только на основании заявления, без документа, удостоверяющего личность
Об этом идет речь на правительственном портале.
Сообщается, что заявление можно подать не только в уполномоченный орган, но и непосредственно к поставщику услуг.
Уполномоченные органы должны будут принять решение о предоставлении услуг в течение 1 суток, а не 10, как это было раньше.
Также во время военного состояния упростили критерии деятельности предоставлятелей социальных услуг. В частности, они смогут привлекать работников и волонтеров, у которых нет документов, подтверждающих их профессиональный уровень.
Ранее в UNICEF объяснили, какими бывают социальные услуги, кто их предоставляет и куда нужно обращаться.
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