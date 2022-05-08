Пожилые люди и люди с инвалидностью во время войны могут получить соцуслуги экстренно, - Минсоц

Об этом идет речь на правительственном портале.

Сообщается, что заявление можно подать не только в уполномоченный орган, но и непосредственно к поставщику услуг.

Уполномоченные органы должны будут принять решение о предоставлении услуг в течение 1 суток, а не 10, как это было раньше.

Также во время военного состояния упростили критерии деятельности предоставлятелей социальных услуг. В частности, они смогут привлекать работников и волонтеров, у которых нет документов, подтверждающих их профессиональный уровень.

Ранее в UNICEF объяснили, какими бывают социальные услуги, кто их предоставляет и куда нужно обращаться.

Напомним, Зеленский попросил страны G7 выделить $50 млрд, чтобы залатать дыры в бюджете.

12 апреля министр финансов Сергей Марченко заявил , что дефицит госбюджета Украины в ближайшие месяцы вырастет до $5-7 млрд после показателя в $2,7 млрд в марте.

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