Пожилую мать заместителя исполнительного директора МВФ от Украины Рашкована жестоко избили

Об этом Рашкован сообщил в Facebook.



"Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Затем, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу ... потом украл золотую цепочку с шеи и скрылся ", - написал он.



По словам Рашкована, его мать спасло чудо и соседи, которые вызвали скорую и полицию. Он отметил, что преступника поймали.