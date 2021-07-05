Пожилую мать заместителя исполнительного директора МВФ от Украины Рашкована жестоко избили
Преступник жестоко избил 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) от Украины Владислава Рашкована
Об этом Рашкован сообщил в Facebook.
"Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Затем, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу ... потом украл золотую цепочку с шеи и скрылся ", - написал он.
По словам Рашкована, его мать спасло чудо и соседи, которые вызвали скорую и полицию. Он отметил, что преступника поймали.
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