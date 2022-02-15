Пожертвовал результатом ради соперника: Украинский биатлонист Подручный совершил благородный поступок на Олимпиаде-2022
Украинский биатлонист Дмитрий Подручный отдал на финише палку сопернику во время гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине
Об этом рассказал тренер сборной Украины Юрай Санитра, сообщает Общественное: Спорт.
Во время гонки украинец случайно сломал палку немцу Йоханнесу Кюну и сразу после этого отдал ему свою, а несколько метров до финиша преодолел без важной части инвентаря.
"Подручный боролся с немцем на круге, мне очень понравилась реакция Дмитрия, который сломал палку Кюну, но ни секунды не думал и дал ему свою. Бег потом где-то 200-300 метров с одной палкой. Я был в немецкой команде, чтобы извиниться, но они сказали, что это был очень хороший жест fair play. Они очень уважают Дмитрия Пидручного", - сказал Санитра.
Кюн в итоге финишировал 12-м и опередил Подручного, завершившего гонку на 12,5 км 13-м.
- Напомним, 13 февраля Дмитрий Пидручный занял 13 место в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.
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