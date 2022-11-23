Об этом написал в твиттере глава правительства.

"Восстановление наших энергетических систем после российских атак обсудили с ПМ Молдовы Наталией Гаврилицей. Энергетики делают все, чтобы преодолеть последствия террора. Пожелал молдовскому народу стойкости. Вместе с друзьями у нас для России один ответ: "Лучше в темноте, но БезВас", - отметил Шмыгаль.

23 ноября в Молдове отключили электроэнергию по всей стране из-за обстрелов украинской энергосистемы. "Россия оставила Молдову в бездне. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания покидать другие народы в бедности и унижении", - заявила президент страны Санду.

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла из-за обстрелов энергетических объектов Украины.

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