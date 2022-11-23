"Пожелал молдовскому народу стойкости": Шмыгаль обсудил восстановление энергетических систем с премьером Гаврилицей
Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Молдовы Наталья Гаврилица обсудили вопросы восстановления энергетических систем после ракетных атак армии РФ
Об этом написал в твиттере глава правительства.
"Восстановление наших энергетических систем после российских атак обсудили с ПМ Молдовы Наталией Гаврилицей. Энергетики делают все, чтобы преодолеть последствия террора. Пожелал молдовскому народу стойкости. Вместе с друзьями у нас для России один ответ: "Лучше в темноте, но БезВас", - отметил Шмыгаль.
- 23 ноября в Молдове отключили электроэнергию по всей стране из-за обстрелов украинской энергосистемы. "Россия оставила Молдову в бездне. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания покидать другие народы в бедности и унижении", - заявила президент страны Санду.
- Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла из-за обстрелов энергетических объектов Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.78
Покупка 39.78Продажа 40.46
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное