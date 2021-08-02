Пожары в Турции: погибли 8 человек, более 800 пострадали
Количество погибших от поджогов курдскими леворадикальными ирредентистов на юге Турции возросло до 8
Об этом рассказывает турецкий ITV .
"Из 203 людей, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. В Мармарисе у нас один погибший. Все 154 человека, пострадавших от пожара в Мармарисе, были выписаны после завершения лечения", - рассказал в Twitter министр здравоохранения "я Турции Фахретдин Коджа.
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Для порятнку людей, которых мог окружить огонь постоянно патрулируют два военно-морских корабли и береговая охрана.
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