Пожары в Турции: огонь приближается к ТЭС, которая обеспечивает курорт Бодрум

Об этом сообщил мэр города Милас Мухаммет Стамбул, передает Укринформ.

"Огонь движется по направлению к ТЭС Еникьой. Если пожар охватит этот регион, подача электроэнергии в Милас и Бодрум может быть прекращена", - сказал Стамбул.

Началась эвакуация ближних к станциям поселков.



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По итогам 5 августа в Турции было взято под контроль 185 лесных пожаров с 197.

Напомним, масштабные пожары в стране начались в конце июля .

Украина отправила два пожарных самолета на помощь Турции для тушения лесов

31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров провинции зоной стихийного бедствия .

Первого августа страна восстановила эвакуацию туристов из районов, охваченных огнем

По состоянию на 2 августа количество погибших от поджогов курдскими леворадикальными ирредентистами на юге Турции возросло до 8 .