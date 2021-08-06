Пожары в Турции: огонь приближается к ТЭС, которая обеспечивает курорт Бодрум
В турецкой провинции Мугла огонь может дойти до теплоэлектростанции ТЭС, которая поставляет электроэнергию в курортный Бодрум
Об этом сообщил мэр города Милас Мухаммет Стамбул, передает Укринформ.
"Огонь движется по направлению к ТЭС Еникьой. Если пожар охватит этот регион, подача электроэнергии в Милас и Бодрум может быть прекращена", - сказал Стамбул.
Началась эвакуация ближних к станциям поселков.
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По итогам 5 августа в Турции было взято под контроль 185 лесных пожаров с 197.
- Напомним, масштабные пожары в стране начались в конце июля .
- Украина отправила два пожарных самолета на помощь Турции для тушения лесов
- 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров провинции зоной стихийного бедствия .
- Первого августа страна восстановила эвакуацию туристов из районов, охваченных огнем
- По состоянию на 2 августа количество погибших от поджогов курдскими леворадикальными ирредентистами на юге Турции возросло до 8 .
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