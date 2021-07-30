Пожары в Турции: четверо погибших, около 140 пострадавших, туристов просят не ехать в районы, где горит лес

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Пожары продолжаются в шести провинцияях: в Анталии, Адане, Мерсине, Мугла, Стамбул и Кайсери. В ликвидации задействовано почти 40 вертолетов, 680 пожарных машин.

Четыре человека стали жертвами природных пожаров: три человека погибли в Анталии, один - в Мармарисе. Примерно 140 человек в больницах.

Курорт Турунча пока не эвакуируют, в гостиницах нет света и перебои с водой. В городе Ичмелер сгорела школа и дома.МИД Украины призвал граждан не ехать туда, где продолжаются пожары.

"Призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", - заявили в министерстве

29 июля гости и сотрудников гостиниц в турецком Мармарисе эвакуировали из-за лесных пожаров.

Туристка Олеся Павлинская, которая отдыхала на юго-западе Турции, рассказала, что тем, кто не вылетает домой - советуют оставаться в отелях.

30 июля два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетели в Турцию для тушения лесных пожаров