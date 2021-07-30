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Главная Новости Пожары в Турции: четверо погибших, около 140 пострадавших, туристов просят не ехать в районы, где горит лес

Пожары в Турции: четверо погибших, около 140 пострадавших, туристов просят не ехать в районы, где горит лес

30 июля, 2021 пятница
15:40
Новости

Четыре человека стали жертвами лесных пожаров на юге Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Пожары продолжаются в шести провинцияях: в Анталии, Адане, Мерсине, Мугла, Стамбул и Кайсери. В ликвидации задействовано почти 40 вертолетов, 680 пожарных машин.

Четыре человека стали жертвами природных пожаров: три человека погибли в Анталии, один - в Мармарисе. Примерно 140 человек в больницах.

Курорт Турунча пока не эвакуируют, в гостиницах нет света и перебои с водой. В городе Ичмелер сгорела школа и дома.

МИД Украины призвал граждан не ехать туда, где продолжаются пожары.

"Призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", - заявили в министерстве

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