Пожары в Турции: четверо погибших, около 140 пострадавших, туристов просят не ехать в районы, где горит лес
Четыре человека стали жертвами лесных пожаров на юге Турции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Пожары продолжаются в шести провинцияях: в Анталии, Адане, Мерсине, Мугла, Стамбул и Кайсери. В ликвидации задействовано почти 40 вертолетов, 680 пожарных машин.
Четыре человека стали жертвами природных пожаров: три человека погибли в Анталии, один - в Мармарисе. Примерно 140 человек в больницах.Курорт Турунча пока не эвакуируют, в гостиницах нет света и перебои с водой. В городе Ичмелер сгорела школа и дома.
МИД Украины призвал граждан не ехать туда, где продолжаются пожары.
"Призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", - заявили в министерстве
- 29 июля гости и сотрудников гостиниц в турецком Мармарисе эвакуировали из-за лесных пожаров.
- Туристка Олеся Павлинская, которая отдыхала на юго-западе Турции, рассказала, что тем, кто не вылетает домой - советуют оставаться в отелях.
- 30 июля два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетели в Турцию для тушения лесных пожаров
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