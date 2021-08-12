Пожары в Греции: уничтожено почти 85 тыс. га земли

Об этом сообщает Еkathimerini.



Как отмечается, правительство страны пообещало, что процедуры компенсации пострадавшим будут быстрыми.



Между тем, пожары продолжаются, самый большой фронт зафиксировали в Аркадии, на юге Греции. В ликвидации пожара принимали участие иностранные миссии и жители, которые остались в этом районе.



Как известно, в среду мэр Гортинии Эфстатиос Кулис сообщил, что ситуация выглядит более контролируемой.



По информации пожарных, силы, развернутые в среду для борьбы с лесными пожарами в Древней Олимпии в Илии и в Гортинии в Аркадии, включали более 570 пожарных с 30 группами жителей и добровольцами, 181 машиной и пожарными миссиями из Франции и Германии.



На острове Эвбея в среду борьбу с пожарами в северной прибрежной зоне вели более 800 пожарных.

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