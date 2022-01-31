Пожары на Луганщине в 2020 году: должностным лицам ГСЧС и управлению лесного хозяйства региона сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.



"Действия подозреваемых не соответствовали требованиям нормативных документов и тактическим приемам оперативных действий при тушении пожара. Они допустили отсутствие взаимодействия между подразделениями ГСЧС и подразделениями лесоохотничьего хозяйства. Кроме того, не создали штаб на пожаре, не разработали план борьбы с ним, не обеспечили ведение оперативной документации чиновники также не создали противопожарных разрывов и не осуществили пуск встречного огня, не провели локализацию пожара в полезащитной лесополосе квартала", - говорится в сообщении.



В ОГП отмечают, что все эти нарушения привели к тому, что огонь распространился на соседние кварталы лесничества.



Экспертизы показали, что двум лесничествам Луганской области при пожаре в июле 2020 года нанесен ущерб в размере более 5 млрд грн. Местным жителям огонь нанес ущерб на сумму более 12 млн грн.



Как передает пресс-служба, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. В настоящее время открыто 6 уголовных производств по пожарам в Луганской области, которые произошли в течение июля, а также сентября-октября 2020 года.

Напомним, 6 июля 2020 года начался пожар в Луганской области вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества. Тогда погибли пять человек. 22 июля из-за обстрела оккупантов возник пожар сухой травы и молодого леса близ села Лопаскино.

Впоследствии, 24 июля, в районе Трехизбенки Новоайдарского района Луганской области начался новый пожар.

Пожары на Луганщине загорались также в августе, последний начался в конце сентября. Во время их ликвидации обнаружили тела 11 человек. Кроме этого, пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). 22 октября 2020 года ГБР открыло дело о служебной халатности против руководства ГСЧС.

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