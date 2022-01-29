Пожар в Купянске унес жизни мужчины и женщины

О происшествии известили соседи, увидевшие, как внутри дома уже пылали жилые комнаты, передает Еспресо.TV со ссылкой на оперативную информацию ГСЧС.

К месту вызова прибыло отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистерне. В тот момент в доме горели 2 жилые комнаты и его крыша на площади 35 кв.м.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух погибших: мужчины, 1953 года рождения, и женщины, личность и возраст которой устанавливается.





В 08:15 пожар локализовали, в 10:15 полностью ликвидировали.

По предварительным данным причиной возникновения пожара могла стать неосторожность во время курения или нарушение правил эксплуатации печного отопления.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb