Пожар в Купянске унес жизни мужчины и женщины
Сегодня, 29 января 2022 года, в 07:58 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Ивана Кожедуба, 22 в городе Купянске, Харьковской области
О происшествии известили соседи, увидевшие, как внутри дома уже пылали жилые комнаты, передает Еспресо.TV со ссылкой на оперативную информацию ГСЧС.
К месту вызова прибыло отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистерне. В тот момент в доме горели 2 жилые комнаты и его крыша на площади 35 кв.м.
Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух погибших: мужчины, 1953 года рождения, и женщины, личность и возраст которой устанавливается.
В 08:15 пожар локализовали, в 10:15 полностью ликвидировали.
По предварительным данным причиной возникновения пожара могла стать неосторожность во время курения или нарушение правил эксплуатации печного отопления.
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