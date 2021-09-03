Пожар в костеле Святого Николая: выясняют степень повреждения органа и ищут причину возгорания
В Министерстве культуры и информполитики заявили, что выясняют степень повреждения органа
Об этом говорится в Facebook.
"Возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара - 80 кв м. Пожар удалось оперативно локализовать. Жертв нет", - говорится в сообщении.
Значительный ущерб зданию не нанесено.
"Выясняем степень повреждения органа. На месте работает полиция для выяснения причин возгорания", - говорится в сообщении.
Епископ Виталий Кривицкий рассказал , что во время репетиции затрещало что-то в органе и он загорелся.
"Практически орган, как говорят, сожжен", - рассказал епископ.
- Напомним, что в Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел святого Николая.
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