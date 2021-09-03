Пожар в костеле Святого Николая: выясняют степень повреждения органа и ищут причину возгорания

Об этом говорится в Facebook.



"Возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара - 80 кв м. Пожар удалось оперативно локализовать. Жертв нет", - говорится в сообщении.



Значительный ущерб зданию не нанесено.



"Выясняем степень повреждения органа. На месте работает полиция для выяснения причин возгорания", - говорится в сообщении.



Епископ Виталий Кривицкий рассказал , что во время репетиции затрещало что-то в органе и он загорелся.



"Практически орган, как говорят, сожжен", - рассказал епископ.

Напомним, что в Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел святого Николая.