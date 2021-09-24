Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: эксперты обследуют здание внутри, - Ткаченко
Эксперты исследуют влияние пожара на конструкции костела Святого Николая в Киеве
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
"Cтартовала работа инспекции внутри костела. Сейчас проводится техническое обследование конструкций и состояния здания внутри. Какое влияние пожар имел на стены, витражи и др. Также формируется календарный план мероприятий устранения последствий", - написал Ткаченко.
Он отметил, что эксперты исследуют термическое воздействие на конструкции здания памятника, на декоративные элементы скульптуры, стены, крыша и витражные конструкции.
По его словам, результатом обследования будет проект неотложных противоаварийных работ.
"Это основной первый этап в процессе восстановления легендарного памятникя архитектуры", - написал Ткаченко.
В МКИП надеются получить заключение экспертизы и проектно-сметную документацию в середине октября, после чего начнутся работы.
"По словам экспертов, внутри помещения сейчас находиться опасно для здоровья (высокая концентрация сажи), поэтому работают в респираторах и со спецоборудованием", - добавил Ткаченко.
- Напомним, что в Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел святого Николая.
- 4 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил о сборе средств на восстановление костела Святого Николая, который пострадал в результате пожара.
- Впоследствии, президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве.
- Реставрацию костела Святого Николая в Киеве, где произошел пожар, начнут в середине октября .
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