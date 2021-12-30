Пожар в Косовской больнице: Минздрав инициирует обучение правилам обращения с кислородом в медучреждениях

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Трагедия в Ивано-Франковской области стала для всех очень дорогим уроком. Теперь мы должны быть уверены, что такого не повторится, поэтому призываю всех медицинских работников присоединяться к мероприятиям, которые будет проводить Минздрав и ГСЧС, и постоянно помнить о правилах противопожарной безопасности" , – сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

В пресс-службе сообщают, что сейчас больница в Косово работает в обычном режиме, не возобновили работу только в реанимационном отделении, где произошел пожар.

Всех людей, нуждающихся в медицинской помощи в Косово, принимают также больницы Коломыи и Верховины.

Комарида сказал, что правительство готово финансово помочь родственникам погибших в пожаре.

"От имени правительства приношу соболезнования близким людям погибших и уверяю в готовности помочь финансово и оказать психологическую поддержку", - сказал Комарида.