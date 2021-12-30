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Пожар в Косовской больнице: Минздрав инициирует обучение правилам обращения с кислородом в медучреждениях

30 декабря, 2021 четверг
18:57
Общество больница

В четверг, 30 декабря, Министерство здравоохранения вместе с Государственной службой чрезвычайных ситуаций инициирует обучение и консультационную поддержку медицинским учреждениям в работе с кислородом

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Трагедия в Ивано-Франковской области стала для всех очень дорогим уроком. Теперь мы должны быть уверены, что такого не повторится, поэтому призываю всех медицинских работников присоединяться к мероприятиям, которые будет проводить Минздрав и ГСЧС, и постоянно помнить о правилах противопожарной безопасности" , – сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

В пресс-службе сообщают, что сейчас больница в Косово работает в обычном режиме, не возобновили работу только в реанимационном отделении, где произошел пожар.

Всех людей, нуждающихся в медицинской помощи в Косово, принимают также больницы Коломыи и Верховины.

Комарида сказал, что правительство готово финансово помочь родственникам погибших в пожаре.

"От имени правительства приношу соболезнования близким людям погибших и уверяю в готовности помочь финансово и оказать психологическую поддержку", - сказал Комарида.

  • Напомним, Минздрав сообщил о взрыве в Косовской ЦРБ и двух погибших. Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что во время инцидента три человека погибли в результате пожара, еще один человек скончался от COVID-19.
  • МВД сообщило, что причиной возгорания было использование свечи в помещении с кислородными концентраторами.
  • В Ивано-Франковской областной клинической больнице умерла женщина, получмвшая 90% ожогов в результате пожара в медучреждении Косово.


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