Пожар в Киево-Печерской лавре: трое пострадавших и нападение на журналистов

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Вызов о пожаре поступил в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Киеве в 13:45. После прибытия пожарных было установлено, что возгорание произошло в двухэтажном здании корпуса № 68, на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон, с распространением на кровлю. "В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м. В 14:45 - пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как отмечает КГГА, повреждения получили три человека. Два человека надышались угарного газа, а один выпрыгнул из окна. У последнего подозревают перелом.

О последствиях пожара для здания пока ничего не известно, спасатели проводят разведку.



Также во время работы репортеров случился конфликт между священниками и журналистами.

Телеканал "Магнолия-ТВ" заявил о том, что на их журналистов напали настоятель Лавры и его священники.

"Во время съемки сюжета о пожаре в Киево-Печерской лавре наместник монастыря Павел препятствовал журналистам "Магнолии-ТВ". Он приказал ударить репортера по голове, а один из священников напал на журналиста и забрал у него телефон", - написали сотрудники канала.



Они также опубликовали видео нападения.