Пожар в Киево-Печерской лавре: трое пострадавших и нападение на журналистов
В Киеве загорелась мастерская по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Вызов о пожаре поступил в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Киеве в 13:45. После прибытия пожарных было установлено, что возгорание произошло в двухэтажном здании корпуса № 68, на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон, с распространением на кровлю. "В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м. В 14:45 - пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Как отмечает КГГА, повреждения получили три человека. Два человека надышались угарного газа, а один выпрыгнул из окна. У последнего подозревают перелом.
О последствиях пожара для здания пока ничего не известно, спасатели проводят разведку.
Также во время работы репортеров случился конфликт между священниками и журналистами.
Телеканал "Магнолия-ТВ" заявил о том, что на их журналистов напали настоятель Лавры и его священники.
"Во время съемки сюжета о пожаре в Киево-Печерской лавре наместник монастыря Павел препятствовал журналистам "Магнолии-ТВ". Он приказал ударить репортера по голове, а один из священников напал на журналиста и забрал у него телефон", - написали сотрудники канала.
Они также опубликовали видео нападения.
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