Пожар в доме престарелых в Днепре: няне-санитарке назначили ночной домашний арест
Няню-санитарку дома престарелых в Днепре, где во время пожара погибли люди, отправили под ночной домашний арест
Об этом сообщает Радио Свобода.
Меру пресечения женщине избрал Бабушкинский суд Днепра вечером 18 ноября.
Прокуратура просила про содержание женщины под стражей, но суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые настаивали на домашнем аресте.
18 ноября суд отправил администратора учреждения под домашний арест.
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