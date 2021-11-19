Пожар в доме престарелых в Днепре: няне-санитарке назначили ночной домашний арест

Об этом сообщает Радио Свобода.



Меру пресечения женщине избрал Бабушкинский суд Днепра вечером 18 ноября.



Прокуратура просила про содержание женщины под стражей, но суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые настаивали на домашнем аресте.

Напомним, во вторник, 16 ноября, в Днепре в частном доме престарелых обнаружили тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет, погибших в результате возгорания в здании.18 ноября суд отправил администратора учреждения под домашний арест.

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