Пожар в доме престарелых в Днепре: администратора отправили под домашний арест
Суд Днепра отправил под домашний арест администратора дома престарелых, в котором при пожаре погибли пять обитательниц
Об этом передает "Радио Свобода".
Бабушкинский районный суд Днепра не удовлетворил ходатайство прокуроров, настаивавших взять подозреваемую под стражу.
Однако женщину отправили под домашний арест.
Также стало известно, что полицейские вручили подозрение владелице частного центра.
- Напомним, во вторник, 16 ноября, в Днепре, в частном доме престарелых обнаружили тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет. В доме престарелых произошел пожар.
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