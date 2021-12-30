Пожар в больнице Косово: один из пострадавших скончался
В Ивано-Франковской областной клинической больнице умерла женщина, которая испытала 90% ожогов в результате пожара в медучреждении Косово
Об этом рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Ивано-Франковской областной клинической больницы (ОКЛ) Андрей Яворский, передает Укринформ .
"К сожалению, вчера умерла женщина, получившая 90% ожогов на пожаре в Косовской больнице", - сообщил он.
По словам Андрея Яворского, пострадавшей 1975 года рождения не стало около 21:00 29 декабря.
Она находилась в критическом состоянии и была подключена к аппарату ИВЛ, в связи с чем женщину не могли перевезти в ожоговый центр Киева.
Состояние медика, получившего 20% ожогов, врачи называют стабильным, но не исключают необходимости пересадки кожи.
- Напомним, ранее Минздрав сообщил о взрыве в Косовской ЦРБ и двоих погибших.
- В то же время глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что во время инцидента три человека погибли в результате пожара, еще один человек скончался от COVID-19.
- В МВД назвали причину пожара в больнице.
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