Пожар в больнице Косово: один из пострадавших скончался

Об этом рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Ивано-Франковской областной клинической больницы (ОКЛ) Андрей Яворский, передает Укринформ .



"К сожалению, вчера умерла женщина, получившая 90% ожогов на пожаре в Косовской больнице", - сообщил он.



По словам Андрея Яворского, пострадавшей 1975 года рождения не стало около 21:00 29 декабря.



Она находилась в критическом состоянии и была подключена к аппарату ИВЛ, в связи с чем женщину не могли перевезти в ожоговый центр Киева.



Состояние медика, получившего 20% ожогов, врачи называют стабильным, но не исключают необходимости пересадки кожи.

Напомним, ранее Минздрав сообщил о взрыве в Косовской ЦРБ и двоих погибших.

В то же время глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что во время инцидента три человека погибли в результате пожара, еще один человек скончался от COVID-19.

В МВД назвали причину пожара в больнице.

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