Об этом информирует на брифинге в Медиацентре министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец .

"Вчера стало известно, что на территории Беларуси бушует огромный пожар. По состоянию на вчера его еще не локализовали. Есть определенные риски, что он может перекинуться на территорию Чернобыльской зоны. Это очень опасная ситуация", - заявил Стрелец.

Министр защиты окружающей среды добавил, что всех работников зоны предупредили об опасности. Если огонь перекинется на территорию Украины, огонь готовы тушить.

"Однако, мы должны понимать, что эта территория по состоянию на сегодняшний день также заминирована", - подчеркнул министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кроме того, в результате полномасштабной войны РФ в Украине пострадало 3 миллиона гектаров лесов – это треть фонда государства. Еще 600 тысяч гектаров – под оккупацией.

"Количество лесных пожаров выросло в разы. За прошлый год в Украине был зафиксирован только один лесной пожар, сейчас уже зафиксировали более 100 таких пожаров.

20% природоохранных территорий Украины поражены войной. В зоне риска 2,9 млн гектаров изумрудной сети – а это часть изумрудной сети Европы", – добавил Стрелец.

Рашисты оккупировали 8 заповедников и 12 природоохранных парков.

В июне Госэкоинспекция сообщила, что с начала года в Украине ущерб экологии превысил 720 млн грн.

13 июля мы писали , что после завершения войны Чехия может направить в Украину представителей профессиональных организаций для помощи в возмещении экологического ущерба.

Российские войска нанесли экологии Украины ущерб более чем на 200 млрд грн, пока цифра не окончательна.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb