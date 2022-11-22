Пожар на заводе в Китае: погибли 36 человек

Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла в городе Аньян в провинции Хэнань. Сообщается, что также пострадали два человека.

Еще два считаются пропавшими без вести.

Як повідомляє The Associated Press зі посиланням на державні ЗМІ Китаю, пожежа спалахнула в понеділок близько 16:00, її гасили кілька годин поспіль.

На боротьбу з вогнем та його наслідками прибули 60 пожежників та понад 200 рятувальників.

Напомним, еще один масштабный пожар произошел в Китае в середине сентября. В городе Чанша загорелся небоскреб высотой более 200 метров.

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