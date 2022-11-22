Пожар на заводе в Китае: погибли 36 человек
По меньшей мере 36 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Хэнань в Китае, еще двое пострадали и столько же пропали без вести
Об этом сообщает Reuters.
Трагедия произошла в городе Аньян в провинции Хэнань. Сообщается, что также пострадали два человека.
Еще два считаются пропавшими без вести.
Як повідомляє The Associated Press зі посиланням на державні ЗМІ Китаю, пожежа спалахнула в понеділок близько 16:00, її гасили кілька годин поспіль.
На боротьбу з вогнем та його наслідками прибули 60 пожежників та понад 200 рятувальників.
- Напомним, еще один масштабный пожар произошел в Китае в середине сентября. В городе Чанша загорелся небоскреб высотой более 200 метров.
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