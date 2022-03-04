Пожар на Запорожской АЭС потушен, погибших и пострадавших нет

Об этом сообщила пресс- служба ГСЧС.



"В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар ликвидирован", - сообщили спасатели.



В ГСЧС добавили, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

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