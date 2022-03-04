Пожар на Запорожской АЭС потушен, погибших и пострадавших нет
4 марта на Запорожской АЭС в Энергодаре ликвидировали пожар, вызванный обстрелами оккупантов
Об этом сообщила пресс- служба ГСЧС.
"В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар ликвидирован", - сообщили спасатели.
В ГСЧС добавили, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.54
-
EUR
Покупка 32.46Продажа 32.97
- Актуальное
- Важное