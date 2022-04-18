Пожар на шиномонтаже погасят примерно через 2 часа, продолжается разбор завалов, - заместитель главы ОВА о ракетных ударах по Львову
Первый заместитель главы Львовской ОВА Андрей Годик рассказал, что пожар на шиномонтаже, начавшийся в результате ракетных ударов по Львову, погасят примерно через 2 часа
Чиновник поделился информацией в эфире Еспресо.TV.
"По последним данным 6 погибших в результате ракетных ударов по Львову , но ситуация меняется. К настоящему времени также известно о 12 травмированных разной степени тяжести", - отметил Годик.
Первый заместитель главы Львовской ОВ также добавил, что ГСЧС завершает тушение обоих объектов и разбираются завалы, по результатам чего будет уточнение данных о погибших и травмированных.
"Наибольший дым был от объекта шиномонтажа, где осуществлялась реализация автомобильных шин - в результате возгорания резины и перекрытия шиномонтажа фактически возник такой густой и черный дым над Львовом. К настоящему моменту заканчиваются работы по тушению пожара, думаю, за 2 часа все будет погашено ", – заметил Андрей Годик.
- Напомним, 18 апреля утром по Львову были нанесены несколько ракетных ударов , повреждена гражданская инфраструктура.
- Позже стало известно, что во Львове несколько российских ракет попали рядом с железнодорожными объектами, ситуация на вокзале контролируется.
- В движении общественного транспорта Львова из-за ракетных ударов, нанесенных российскими оккупантами, произошли изменения .
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