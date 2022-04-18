Пожар на шиномонтаже погасят примерно через 2 часа, продолжается разбор завалов, - заместитель главы ОВА о ракетных ударах по Львову

Чиновник поделился информацией в эфире Еспресо.TV.



"По последним данным 6 погибших в результате ракетных ударов по Львову , но ситуация меняется. К настоящему времени также известно о 12 травмированных разной степени тяжести", - отметил Годик.



Первый заместитель главы Львовской ОВ также добавил, что ГСЧС завершает тушение обоих объектов и разбираются завалы, по результатам чего будет уточнение данных о погибших и травмированных.



"Наибольший дым был от объекта шиномонтажа, где осуществлялась реализация автомобильных шин - в результате возгорания резины и перекрытия шиномонтажа фактически возник такой густой и черный дым над Львовом. К настоящему моменту заканчиваются работы по тушению пожара, думаю, за 2 часа все будет погашено ", – заметил Андрей Годик.

Напомним, 18 апреля утром по Львову были нанесены несколько ракетных ударов , повреждена гражданская инфраструктура.

Позже стало известно, что во Львове несколько российских ракет попали рядом с железнодорожными объектами, ситуация на вокзале контролируется.

В движении общественного транспорта Львова из-за ракетных ударов, нанесенных российскими оккупантами, произошли изменения .