Пожар на рынке "Барабашово" в Харькове из-за обстрелов оккупантов: огонь перекинулся на частный сектор

Об этом сообщила ГСЧС в Telegramm.



"По состоянию на 19:00 в результате пожара на территории рынка (по всей площади) произошло распространение огня на частные жилые дома (количество уточняется). К тушению привлечено около 70 человек и 21 ед. техники ГСЧС", - указала служба.



По ее данным, 17 марта в 14:40 во время тушения пожара на территории рынка в результате артиллерийских обстрелов погиб сотрудник ГСЧС и еще один получил ранения.



Из-за обстрелов спасатели некоторое время не могли присоединиться к тушению пожара.

Напомним, зафиксированы случаи, когда неизвестные пытаются завладеть формой пожарных.

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