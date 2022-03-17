Пожар на рынке "Барабашово" в Харькове из-за обстрелов оккупантов: огонь перекинулся на частный сектор
К тушению пожара на известном рынке в Харьковской области "Барабашово", произошедшем в результате артобстрела, привлечены 70 спасателей и 21 единица техники
Об этом сообщила ГСЧС в Telegramm.
"По состоянию на 19:00 в результате пожара на территории рынка (по всей площади) произошло распространение огня на частные жилые дома (количество уточняется). К тушению привлечено около 70 человек и 21 ед. техники ГСЧС", - указала служба.
По ее данным, 17 марта в 14:40 во время тушения пожара на территории рынка в результате артиллерийских обстрелов погиб сотрудник ГСЧС и еще один получил ранения.
Из-за обстрелов спасатели некоторое время не могли присоединиться к тушению пожара.
Напомним, зафиксированы случаи, когда неизвестные пытаются завладеть формой пожарных.
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