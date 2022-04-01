Пожар на нефтебазе Белгорода: в Минобороны Украины отметили, что проводят оборонную операцию
Представитель Министерства обороны Александр Мотузяник не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде (РФ)
Об этом он сказал на брифинге, передает Интерфакс-Украина .
"Я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события. "Мы не впервые видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", - сказал Мотузяник.
- В ночь с 31 марта на 1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе .
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