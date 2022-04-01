Пожар на нефтебазе Белгорода: в Минобороны Украины отметили, что проводят оборонную операцию

Об этом он сказал на брифинге, передает Интерфакс-Украина .



"Я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события. "Мы не впервые видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", - сказал Мотузяник.

В ночь с 31 марта на 1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе .