Пожар на Крымском мосту – это удар по репутации ФСБ, - эксперт-международник Данилов
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отметил, что пожар на Крымском мосту – это серьезная проблема для логистики вражеской группировки российских оккупационных войск в Херсонской области
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне будут ремонтировать мост, но это на длительное время задержит поставки оружия. Пожар на Крымском мосту играет против военно-политического руководства России и против ФСБ, отвечающего за контрразведывательное обеспечение", - отметил Данилов.
По его словам, объяснять россиянам о пожаре на Крымском мосту будут либо техногенной катастрофой из-за человеческого фактора, либо диверсией.
"И обвинять ГУР Украины или СБУ. Эта ситуация будет использована "партией войны" РФ или оппозицией к Шойгу", - считает Данилов.
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