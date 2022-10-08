Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне будут ремонтировать мост, но это на длительное время задержит поставки оружия. Пожар на Крымском мосту играет против военно-политического руководства России и против ФСБ, отвечающего за контрразведывательное обеспечение", - отметил Данилов.

По его словам, объяснять россиянам о пожаре на Крымском мосту будут либо техногенной катастрофой из-за человеческого фактора, либо диверсией.

"И обвинять ГУР Украины или СБУ. Эта ситуация будет использована "партией войны" РФ или оппозицией к Шойгу", - считает Данилов.

8 октября в Керчи вспыхнул пожар на Крымском мосту, оккупационные власти полуострова обвинили в подрыве переправы Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявления, что все незаконное в оккупированном Крыму должно быть разрушено

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