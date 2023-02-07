Об этом сообщает Tuoi Tre Online.

Грузовое судно Ah Shin, следовавшее из Южной Кореи, перевозило, в том числе и электромобили, что затрудняло процесс гашения, поскольку использовать обычную воду в таком случае небезопасно.

После обнаружения возгорания команда Ah Shin использовала всю углекислоту на борту – около 50 тонн. Однако это не помогло и огонь продолжил разрастаться. Тогда капитан запросил разрешение направить корабль в портовый город Вунгтау для пополнения запасов.

Сообщается, что более чем за сутки пожар на судне в основном локализован. Все члены экипажа остаются на борту, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

По предварительным данным, все находившиеся на судне машины уничтожены или существенно повреждены огнем.