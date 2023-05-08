Пожар на копи золота в Перу унес жизни по меньшей мере 27 человек

Об этом сообщает из BBC News.

Это маленькая шахта в регионе Арекипа на юге страны.

В горной компании Yanaquihua рассказали, что 175 шахтеров были спасены.

Считается, что причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Шахтеры работали примерно на 100 м (330 футов) под поверхностью, когда произошло возгорание.

Также в Yanaquihua заявили, что проводят срочное расследование, и "в это очень печальное время мы оказываем приоритет помощи погибшим и спасенным шахтерам".