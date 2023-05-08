Пожар на копи золота в Перу унес жизни по меньшей мере 27 человек
По меньшей мере 27 человек погибли во время пожара на золотой шахте в Перу, которая стала самой тяжелой аварией на шахте в стране за последние десятилетия
Об этом сообщает из BBC News.
Это маленькая шахта в регионе Арекипа на юге страны.
В горной компании Yanaquihua рассказали, что 175 шахтеров были спасены.
Считается, что причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Шахтеры работали примерно на 100 м (330 футов) под поверхностью, когда произошло возгорание.
Также в Yanaquihua заявили, что проводят срочное расследование, и "в это очень печальное время мы оказываем приоритет помощи погибшим и спасенным шахтерам".
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