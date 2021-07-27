Пожар на Хортице: вероятно, речь идет об умышленном поджоге - директор заповедника

Об этом сообщает "Общественное радио".



"Было несколько мест возгорания, поэтому вероятнее всего речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил всего около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что из-за нескольких центров огня было сложно ориентироваться", - сказал Остапенко.

Напомним, что в Запорожье вспыхнул пожар на Хортице.