Пожар на Хортице: вероятно, речь идет об умышленном поджоге - директор заповедника
Директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко заявил, что пожар в лесах заповедника возник вследствие поджога
Об этом сообщает "Общественное радио".
"Было несколько мест возгорания, поэтому вероятнее всего речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил всего около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что из-за нескольких центров огня было сложно ориентироваться", - сказал Остапенко.
- Напомним, что в Запорожье вспыхнул пожар на Хортице.
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