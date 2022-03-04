Пожар и угроза взрыва на Запорожской АЭС: прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре
Офис генпрокурора и СБУ начали расследование экоцида – по данным следователей, враг создает угрозы экокатастрофы в Украине и Европе
Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.
В ОГП напомнили, что этой ночью вооруженные силы РФ напали на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре – крупнейшей АЭС в Европе и шестой в мире.
"Вражеские обстрелы вызвали пожар и угрозу ядерного взрыва, следствием которого может быть экологическая катастрофа мирового масштаба. Офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины начали расследование по факту совершения экоцида и террористического акта (ч. 2 ст. 28, ст. 441 и ч. 2 ст. . 258 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В ОГПУ отметили, что международное право запрещает военное или любое враждебное использование средств воздействия на природную среду.
Согласно Женевским конвенциям, установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции, – не должны становиться объектами нападения.
"Впрочем, агрессор не гнушается обстрелом жилых массивов, школ, садов, больниц и почти ежедневно прибегает к атакам на объекты повышенной опасности", - сообщили правоохранители.
В первый же день войны российские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию, и они незаконно удерживают персонал ЧАЭС.
"Из-за передвижения вражеской тяжелой техники нарушен верхний слой почвы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской катастрофы. В воздух поднялась радиоактивная пыль. По данным Автоматизированной системы радиационного контроля, в зоне отчуждения показатели увеличились от 4,6 до 15,7 раз по сравнению со среднегодовыми", - отметили в ОГПУ.
В результате обстрела территории пункта захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон" в Киеве вышла из строя Автоматизированная система радиационного мониторинга.
По данным правоохранителей, агрессор совершил умышленное нападение и обстрел нефтебазы в селе Крячки Васильковской общины Киевской области. Пожар на этой нефтебазе привел к массовому загрязнению атмосферы вредными веществами и загрязнению земли бензапиреном с попаданием в подземные воды.
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины информирует, что экологический ущерб от этого пожара составляет 810 млрд грн. Вооруженные силы России также обстреляли и повлекли за собой пожары на нефтебазах в Ахтырке Сумской области и в Чернигове.
"Враг сбрасывает на головы нашим детям ракеты, отнимает жизнь, оставляет без крыши, воды, тепла и света, и одновременно всячески пытается отравить нас и повлечь, кроме войны, еще и экологические катастрофы. По каждому такому факту мы начали уголовные производства. Организованное проведение следственные действия для фиксации преступлений и их последствий", - говорится в сообщении.
- Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили , что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
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