Об этом сообщает CNN.

Издание опубликовало серию спутниковых снимков, сделанных Planet Labs и Европейским космическим агентством. На них видны огонь и дым возле Запорожской АЭС.

"На трех спутниковых снимках, сделанных 24 августа в 10:39 утра, 11:30 утра и 11:35 утра по местному времени, видны последовательные проблески разрастающегося к югу от ЗАЭС пожара и дыма, поднимающегося из зольника, расположенного в северной части комплекса", – сообщает CNN.

25 августа дипломат, постоянный представитель Украины в ООН (2015-2019) Владимир Ельченко в эфире Еспресо заявил, что через несколько дней будет достигнута договоренность и инспекторы МАГАТЭ смогут посетить ЗАЭС.

Украинский омбудсмен сообщил, что с марта оккупационные войска задержали 26 работников ЗАЭС, их пытают.

24 августа Зеленский в ООН призвал Россию прекратить ядерный шантаж, а МАГАТЭ – взять под контроль ЗАЭС.

23 августа стало известно, что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

23 августа, на инициированном Россией заседании Совбеза заместитель генсека ООН Розмари Дикарло также отметила, что РФ должна срочно вывести военные силы из ЗАЭС, а миссия МАГАТЭ может попасть туда только с территории Украины.

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна уезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.

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