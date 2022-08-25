Пожар и дым. Появились спутниковые снимки территории вокруг оккупированной ЗАЭС
Из космоса зафиксировали сильное задымление у Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Об этом сообщает CNN.
Издание опубликовало серию спутниковых снимков, сделанных Planet Labs и Европейским космическим агентством. На них видны огонь и дым возле Запорожской АЭС.
"На трех спутниковых снимках, сделанных 24 августа в 10:39 утра, 11:30 утра и 11:35 утра по местному времени, видны последовательные проблески разрастающегося к югу от ЗАЭС пожара и дыма, поднимающегося из зольника, расположенного в северной части комплекса", – сообщает CNN.
- 25 августа дипломат, постоянный представитель Украины в ООН (2015-2019) Владимир Ельченко в эфире Еспресо заявил, что через несколько дней будет достигнута договоренность и инспекторы МАГАТЭ смогут посетить ЗАЭС.
- Украинский омбудсмен сообщил, что с марта оккупационные войска задержали 26 работников ЗАЭС, их пытают.
- 24 августа Зеленский в ООН призвал Россию прекратить ядерный шантаж, а МАГАТЭ – взять под контроль ЗАЭС.
- 23 августа стало известно, что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
- 23 августа, на инициированном Россией заседании Совбеза заместитель генсека ООН Розмари Дикарло также отметила, что РФ должна срочно вывести военные силы из ЗАЭС, а миссия МАГАТЭ может попасть туда только с территории Украины.
- 18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.
- Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна уезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.
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