"Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена": Разумков о драках нардепов в Раде
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нардепы не должны устраивать драки в парламенте, а если не могут найти общий язык, то пусть идут в парк
Об этом он заявил во время брифинга 16 июля, передает Цензор.НЕТ .
"В 95% случаев можно найти общий язык и какой-то консенсус. Но есть 5%, когда люди понимают только грубую физическую силу, но этого точно не нужно делать в парламенте. Есть парк. Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена", - отметил Разумков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное