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Главная Общество "Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена": Разумков о драках нардепов в Раде

"Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена": Разумков о драках нардепов в Раде

16 июля, 2021 пятница
15:48
Общество Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нардепы не должны устраивать драки в парламенте, а если не могут найти общий язык, то пусть идут в парк

Об этом он заявил во время брифинга 16 июля, передает Цензор.НЕТ .

"В 95% случаев можно найти общий язык и какой-то консенсус. Но есть 5%, когда люди понимают только грубую физическую силу, но этого точно не нужно делать в парламенте. Есть парк. Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена", - отметил Разумков.

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Верховная Рада
Дмитрий Разумков
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