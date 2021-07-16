"Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена": Разумков о драках нардепов в Раде

Об этом он заявил во время брифинга 16 июля, передает Цензор.НЕТ .

"В 95% случаев можно найти общий язык и какой-то консенсус. Но есть 5%, когда люди понимают только грубую физическую силу, но этого точно не нужно делать в парламенте. Есть парк. Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена", - отметил Разумков.

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