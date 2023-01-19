Пожаловались на соседей и им выключили свет: в ДТЭК опровергли фейки

Об этом информирует прессслужба ДТЭК .

"Компания не проводит никаких отключений "по жалобам" в любом из регионов, где работают ДТЭК. Большинство отключений происходят дистанционно, а их небольшая часть нуждается в физическом выезде персонала", - пишет ведомство.

Сообщается, что по возможности бригады выезжают на места, чтобы заживить критическую инфраструктуру и в ручном режиме отключить дома, подключенные к той же сети.

В ДТЭК призывают балансодержателей домов, подключенных к критической инфраструктуре, отключать электроэнергию собственноручно, для обеспечения социальной справедливости и равных условий для людей.

В опросе Центра Разумкова 43% украинцев отметили , что отсутствие электроэнергии сильно влияет на их жизнь.

Из-за теплой погоды энергетическая ситуация в Украине 19 января будет лучше , чем днем ранее, однако в вечерние часы все равно ожидается значительный дефицит.

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