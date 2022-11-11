Об этом он сообщил в twitter.

"Поздравляю с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать Украинцев и Украинок", - написал французский президент.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

11 ноября командир подразделения разведчиков Николай Волохов заявил, что причина побега россиян с правого берега Днепра в Херсонской области - давление и ежедневная работа, которую делали Вооруженные силы и спецподразделения.

Посол Евросоюза Матти Маасикас в пятницу, 11 ноября, прокомментировал приход Вооруженных сил Украины в Херсон.

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