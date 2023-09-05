Поздравляем усилия Турции и ООН: Госдеп о переговорах Эрдогана с Путиным по "зерновому соглашению"

Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства, информирует CNN.

По его словам, в Госдепе приветствуют усилия Турции по возобновлению "зернового соглашения", несмотря на то, что переговоры Путина с Эрдоганом не завершились прорывом.

"Мы приветствуем усилия Турции и других стран, направленные на то, чтобы убедить Россию вернуться к соглашению. Мы взаимодействуем с Организацией Объединенных Наций и Турцией, которые приложили много усилий, чтобы сделать Черноморскую зерновую инициативу возможной и действенной", - отметил представитель. Госдеп.

В ведомстве поблагодарили Турцию за "ее важные дипломатические и оперативные усилия", направленные на достижение нового соглашения.

Спикер Госдепа добавил, что решение России прекратить свое участие в инициативе "наносит вред обществам, уязвимым к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире".

Что известно о встречах Эрдогана и Путина

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках черноморской инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в июле.

9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерно без Украины.

20 августа стало известно, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь разрыв "зернового соглашения" может привести к глобальным последствиям, а цена на зерно в мире поднялась на 15%.

29 августа в партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи.

31 августа в Москве, накануне встречи Эрдогана и Путина, встретились главы МИД Турции и РФ. Они обсудили "зерновое соглашение" и пути достижения мира в Украине.

3 сентября стало известно, что одной из тем обсуждения Эрдогана и Путина станет обмен пленными.

4 сентября Эрдоган по итогам встречи с Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.