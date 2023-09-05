Поздравляем усилия Турции и ООН: Госдеп о переговорах Эрдогана с Путиным по "зерновому соглашению"
В Государственном департаменте прокомментировали касавшиеся переговоры президентов Турции и РФ, в частности Черноморской зерновой инициативы
Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства, информирует CNN.
По его словам, в Госдепе приветствуют усилия Турции по возобновлению "зернового соглашения", несмотря на то, что переговоры Путина с Эрдоганом не завершились прорывом.
"Мы приветствуем усилия Турции и других стран, направленные на то, чтобы убедить Россию вернуться к соглашению. Мы взаимодействуем с Организацией Объединенных Наций и Турцией, которые приложили много усилий, чтобы сделать Черноморскую зерновую инициативу возможной и действенной", - отметил представитель. Госдеп.
В ведомстве поблагодарили Турцию за "ее важные дипломатические и оперативные усилия", направленные на достижение нового соглашения.
Спикер Госдепа добавил, что решение России прекратить свое участие в инициативе "наносит вред обществам, уязвимым к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире".
Что известно о встречах Эрдогана и Путина
16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках черноморской инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в июле.
9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".
18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерно без Украины.
20 августа стало известно, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь разрыв "зернового соглашения" может привести к глобальным последствиям, а цена на зерно в мире поднялась на 15%.
29 августа в партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи.
31 августа в Москве, накануне встречи Эрдогана и Путина, встретились главы МИД Турции и РФ. Они обсудили "зерновое соглашение" и пути достижения мира в Украине.
3 сентября стало известно, что одной из тем обсуждения Эрдогана и Путина станет обмен пленными.
4 сентября Эрдоган по итогам встречи с Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.
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