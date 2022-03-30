Поздравляем, братья! Футболист сборной Украины Малиновский отреагировал на выход Польши на ЧМ-2022
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поздравил футболистов из Польши с выходом в финальную часть чемпионата мира-2022
Об этом Малиновский написал в Twitter.
Малиновский выложил фото празднования польских футболистов победы в решающем стыковом матче против Швеции (2:0) и написал на польском языке: "Поздравляем, братья!".
Сборная Украины продолжает борьбу за путевку и сыграет в июне в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.
- 29 марта сборные Польши и Португалии получили путевки в финальную часть ЧМ-2022.
- На 30 марта определились 27 участников финальной части чемпионата мира-2022.
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