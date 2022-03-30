Поздравляем, братья! Футболист сборной Украины Малиновский отреагировал на выход Польши на ЧМ-2022

Об этом Малиновский написал в Twitter.

Малиновский выложил фото празднования польских футболистов победы в решающем стыковом матче против Швеции (2:0) и написал на польском языке: "Поздравляем, братья!".

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку и сыграет в июне в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.