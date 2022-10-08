"Поздравление" Путина с днем рождения: В Вене установили надгробный крест, а в Праге – гроб
Активисты в Вене и Праге поставили у посольств РФ надгробный крест Путину и гроб, "поздравив" таким образом кремлевского фюрера с днем рождения и пожелав ему долгих лет тюрьмы и скорейшей смерти
Об этом сообщает "Укринформ".
Надгробный крест, на котором размещались надпись "PUTIN" и фотография президента государства-агрессора, был размещен напротив входа в здание посольства РФ, рядом с разрисованной ранее в украинские цвета стеной.
Известно, что в это время в российское посольство прибывали автомобили, очевидно, на вечеринку по случаю дня рождения диктатора.
Поздравительный флешмоб прошел и в Чехии. Активисты поставили гроб с куклой российского диктатора у посольства РФ в Праге.
Видео акции размещено на YouTube-канале Activatica, передает "Укринформ".
Во время мероприятия под посольством государства-агрессора куклу, изображавшую Путина, положили в гроб, поставив его у входа в здание. Также один из активистов держал плакат с надписью "Долгих лет тюрьмы".
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