Об этом сообщает "Укринформ".

Надгробный крест, на котором размещались надпись "PUTIN" и фотография президента государства-агрессора, был размещен напротив входа в здание посольства РФ, рядом с разрисованной ранее в украинские цвета стеной.

Известно, что в это время в российское посольство прибывали автомобили, очевидно, на вечеринку по случаю дня рождения диктатора.

Поздравительный флешмоб прошел и в Чехии. Активисты поставили гроб с куклой российского диктатора у посольства РФ в Праге.

Видео акции размещено на YouTube-канале Activatica, передает "Укринформ".

Во время мероприятия под посольством государства-агрессора куклу, изображавшую Путина, положили в гроб, поставив его у входа в здание. Также один из активистов держал плакат с надписью "Долгих лет тюрьмы".

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