Как раз 9 мая, когда на Красной площади в Москве российский нацист провозглашал антинацистские лозунги, я наткнулся на интересный текст капитана 103-й отдельной бригады сил ТРО ВСУ, проректора Украинского католического университета, директора Центра Шептицкого Олега Яськива. В нем говорилось о человеческом аспекте войны и о послевоенной этике для западного общества. "У нас есть шанс найти новую этику для растерянного западноевропейского общества, которая поможет ему преодолеть страх бессмысленности. И эта новая этика может быть написана на украинском языке", — пишет Яськив.

Заметим, этика для "затерянного западноевропейского общества". Но какой бы растерянной, возможно, немного дезориентированной, запуганной не была бы Европа в начале российского вторжения в Украину, все же там возобладал здравый смысл и понимание того, что именно под Киевом, а затем на Востоке и Юге гигантской terra incognita решается судьба всего континента.

Еще одним подтверждением такого вывода является полная, тотальная сепарация европейских лидеров от "победобесного" действа в Москве. Элементарная человеческая порядочность, не говоря уже о солидарности с Украиной, не позволила никому из них не только приехать к Путину, а даже отбить ему протокольную для таких случаев телеграмму.

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Элементарная человеческая порядочность, не говоря уже о солидарности с Украиной, не позволила никому из европейских лидеров не только приехать в Путин, а даже отразить ему протокольную для таких случаев телеграмму.

Присутствие же на Красной площади самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, президентов Таджикистана Эмомали Рахмона, Узбекистана Шавката Мирзиоева, Кыргызстана Садыра Жапарова, Казахстана Касима-Жомарта Токаева и премьер-министра Армении Нікола Пашиняна показывает, что понятие этики до сих пор является ценностным водоразделом между лагерями демократии и постСССР.

Конечно, у каждого из приехавших поздороваться с военным преступником были свои резоны. Лукашенко, в принципе, — если выпадет такой шанс, — будет делить с Путиным скамью подсудимых в Международном уголовном суде, поэтому ему терять нечего. Среднеазиатские лидеры Рахмон и Мирзиоев до сих пор рассматривают Россию как определенного гаранта относительного "мира" в своих разделенных кланами и феодами странах. Пашиняна пугает перспектива поражения в схватке с Азербайджаном и присутствие российской военной базы в Гюмри. В конце концов, причин пренебречь общечеловеческой этикой ради real politic в самом циничном смысле этих слов можно придумать немало.

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Причин пренебречь общечеловеческой этикой ради real politic в самом циничном смысле этих слов можно придумать немало

Лично я был удивлен приездом казахстанского лидера Токаева, который в последнее время (особенно после того, как прогнал "помощников" из ОДКБ, которые помогли ему справиться с беспорядками в январе прошлого года) демонстрировал, как любят говорить роспропагандисты, русофобию. Некоторые источники объясняют поступок Токаева очень просто. Казахстанский президент приехал в Москву по просьбе Си Цзиньпина, — недавнего гостя кремля, который ищет в российско-украинской войне свои смыслы и интересы.

И с этим разъяснением можно согласиться. Алматы должна иметь за плечами мощного союзника на случай, когда бункерный вдруг отдаст дьяволу душу естественным путем или покушение "доброжелателей". Один из них – Игорь Стрелков, "военкор" и "реконструктор", — уже очертил следующую жертву российского империализма – Казахстан. "Если РФ сохранится (! – Авт. ), если она победит в этой войне (если мы не победим — у нас вообще ничего не будет), дальше будет битва за Казахстан. Не добившись установления в Казахстане полностью лояльных к России властей, мы рискуем получить еще один фронт. Даже уже в этой войне, даже в ближайшем будущем", — сказал Стрелков.

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Думаю, эти "дорогие" гости действительно сыграли другую роль. Они дополнительно и очень надежно застраховали путинский парад и самого военного преступника от досадных неожиданностей. К примеру, атаки украинских или партизанских беспилотников, как бы фантастически это ни выглядело

Но, думаю, эти "дорогие" гости действительно сыграли другую роль. Они дополнительно и очень надежно застраховали путинский парад и самого военного преступника от досадных неожиданностей. К примеру, атаки украинских или партизанских беспилотников, как бы фантастически это ни выглядело. То есть, убеждая малочисленных лидеров побыть с Люцифером, росдипломаты сознательно передали им функции дырявой российской ПВО.

В логику россиян никак не ложатся нравственные нормы цивилизованного мира, но, как видим, они активно юзают их, когда речь идет о личном интересе. Ну, ведь вы понимаете, можно по-разному относиться к России и ее "царям", но ударить по площади, где собрались топполитики нескольких стран (пусть даже невлиятельных), трактовалось бы всеми как акт международного терроризма.

Поэтому парад "победы" образца 2023 стал для российского диктатора еще одним унижением и черным лебедем его окончательного поражения. А те, кто стоял рядом с ним, надеюсь, в свое время тоже вынуждены будут объяснять собственным народам рандеву с Люцифером.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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