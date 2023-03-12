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"Позаботьтесь сначала о себе": премьер Грузии раскритиковал Зеленского за поддержку протестов в Тбилиси

12 мартa, 2023 воскресенье
23:54
Мир

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подверг критике президента Украины Владимира Зеленского и других политиков за поддержку массовых протестов в Тбилиси и призвал их сначала позаботиться о собственной стране

Об этом Гарибашвили заявил в эфире канала Imedi.

По его словам, реакция Зеленского является прямым доказательством того, что он мотивирован, чтобы в Грузии что-нибудь произошло.

"Когда воюющий человек выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло. Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, прямой вмешательство", - сказал Гарибашвили.

Он добавил, что желает Украине успеха, мира и своевременного окончания войны. Однако подчеркнул, что власти нужно сначала позаботиться о себе и своей стране.

"Но сначала позаботьтесь о себе и стране, мы позаботимся о своей", - подчеркнул Гарибашвили.

  • 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах
  • В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".
  • Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Украине стала следствием событий Майдана и сравнил страны.
  • Министерство иностранных дел Украины заявило, что солидарно с грузинским народом на протестах в Тбилиси и разделяет позицию ЕС о законопроекте по "иноагентам". В свою очередь Владимир Зеленский пожелал Грузии демократического успеха.
  • Впоследствии политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства отозвал закон "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на это, протесты продолжились.
Украина
Грузия
Владимир Зеленский
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