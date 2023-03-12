Об этом Гарибашвили заявил в эфире канала Imedi.

По его словам, реакция Зеленского является прямым доказательством того, что он мотивирован, чтобы в Грузии что-нибудь произошло.

"Когда воюющий человек выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло. Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, прямой вмешательство", - сказал Гарибашвили.

Он добавил, что желает Украине успеха, мира и своевременного окончания войны. Однако подчеркнул, что власти нужно сначала позаботиться о себе и своей стране.

"Но сначала позаботьтесь о себе и стране, мы позаботимся о своей", - подчеркнул Гарибашвили.