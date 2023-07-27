Об этом заявил Гаврилов в комментарии Еспресо.

"Мы постоянно увеличиваем наши способности для того, чтобы знать, где находится каждый корабль врага. Мы над этим работаем и развиваем инструменты, чтобы поражать их на разных дистанциях и с помощью разных способов", - заявил замминистра.

Он также отметил, что это единственный вариант, который может остановить россиян. По словам Гаврилова, как только оккупанты начнут терять свои корабли, они очень быстро поймут, что это конец.

"Когда они начнут терять корабли, которые сейчас обстреливают нас, то там очень быстро поймут, что это конец. Мы сейчас работаем над этой задачей. Задача не простая, но абсолютно реалистичная, и я думаю, что все увидят результат", - добавил Гаврилов.

Замминистра обороны отказался рассказывать о недостатках и о том, чего именно не хватает Украине для обороны в Черном море.

"Я не буду говорить, чего именно не хватает. Мы работаем над этим. Пусть враг знает, что их ожидает, когда этот день наступит. И он не будет очень хорошим", - добавил он.

РФ планирует блокаду Украины

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках зерновой инициативы"через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

24 июля стало известно, что в Госдепе США на фоне обстрелов Одессы и дунайской инфраструктуры считают, что Россия готовит операцию под чужим флагом в Черном море.

Во вторник, 25 июля, министерство обороны России заявило о попытке Вооруженных Сил Украины атаковать беспилотными катерами патрульный корабль военно-морского флота РФ "Сергей Котов" в Черном море

Министерство обороны Великобритании 26 июля сообщило, что Черноморский флот России изменил свою позицию с момента выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы и готовится осуществить блокаду Украины.

На следующий день аналитики Института изучения войны объяснили , что усиление Черноморским флотом РФ своего присутствия в Черном море не позволит Москве блокировать Украину, в частности, из-за опасений военной конфронтации со странами НАТО в этом регионе.