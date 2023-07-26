Только случилось это почему-то через полтора года полномасштабного вторжения. Когда Мураев давно сбежал и переписал свое имущество на людей, достаточно близких к нынешней власти, а именно члена политсовета партии "Слуга народа" Вадима Слюсарева.

Служба безопасности Украины только сейчас выдвинула подозрение Мураеву в государственной измене и дискриминации граждан по их национальной, этнической и расовой принадлежности. По этим статьям бывшему нардепу и владельцу украинофобского канала НАШ светит 15 лет заключения.

Однако я смеюсь и плачу одновременно, потому что давно известно, что Мураев совершенно спокойно бежал в Москву. Оттуда уехал с семьей в Вену и имеет рабочий офис в Братиславе. Этого могли бы никогда не знать, если бы его молодая жена Катя не парковалась, как быдло, посреди Вены и не хамила парковщикам.

Также Екатерина Гордиенко, как актриса, катается с гастролями российских мелких театров. Несколько месяцев назад ее поймали с поличным наши беженцы из Харькова в Канаде. Жена украинофоба лезет со своей московитской культурой в души оставшимся без дома.

Были ли сигналы того, что Мураев — откровенная падаль, к которому должен прийти СБУ и закрыть его как коллаборанта? Множество.

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Именно телеведущие Мураева сначала с канала NewsOne, а затем НАШ рассказывали о том, что украинцы начали сами войну на Донбассе. Что Украине нужно договариваться с Россией о федерации, а не толкаться в НАТО и в ЕС. Именно на этих каналах рассказывали о нацистах в форме ВСУ. И предлагали быстренько дать воду в оккупированный Крым.

Очень интересно поднять архивы, как Мураев вел себя незадолго до полномасштабного вторжения.

К новому году-2022 телеведущие канала НАШ Ангелина Пичик и Максим Назаров выпустили большое интервью о том, куда Мураев вывел свою жену Екатерину. Вдвоем пара намекнула, что претендует на роль первой пары в государстве. "Будет смена власти и невиданные изменения", - намекнул тогда Мураев. Эти слова уже тогда должны были насторожить СБУ под руководством тогда лейтенанта Ивана Баканова. Ведь никаких выборов в 2022 году не ожидалось. А значит, формулировка "смена власти" — должна заинтересовать спецслужбы.

За три дня до полномасштабного наступления России Мураев громко заявил в эфире у Гордона: "Я украинец, все, что у меня есть, находится в Украине, здесь живет моя мама, здесь живут и учатся четверо моих детей и я никуда не собираюсь отсюда уезжать, и я готов бороться за свою страну с кем угодно".

А уже 25 февраля 2022 года, в день после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, Евгений Мураев заявлял, что Украине придется капитулировать и давно предлагал дать воду в Крым и разойтись мирно с непризнанными самопровозглашенными республиками на Донетчине и Луганщине.

Когда стало ясно, что Украина, вопреки всему, выживет — Мураев умолк.

Но вот интересный факт для размышлений. В январе 2022 года британский МИД опубликовал очень интересное заявление: "Российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев".

Среди членов "оккупационного пророссийского правительства" указаны также экс-премьер-министр Николай Азаров, бывший глава аппарата президента Украины Андрей Клюев, экс-первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов вице-премьер Владимир Сивкович. То есть все те, кого Революция Достоинства с боями выгнала на улицу.

Однако, как в Офисе президента Украины отреагировали на подобные заявления Лиз Трасс? Советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк сказал, что "Мураев слишком смешная фигура для такого плана". И что вообще Медведчук и Мураев — это наследие предыдущей власти:

"Фамилии таких лиц, как Медведчук, Мураев, другие подобные — это довольно опасное наследие каденции Порошенко и тех ошибочных шагов, которые он сделал в политической работе... Просто сравните: где сейчас Медведчук и где он был в 2018 году", - говорил тогда Подоляк.

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Однако данные разведок и дополнительная информация, появляющаяся о российских кротах, подводит к мнению, что этот план был. И достаточно реальный.

В подозрении СБУ очень интересный абзац относительно Мураева и звучит он так:

"По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.

Таким образом, он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ".

Поэтому интересно, будут ли теперь вопросы следствия к руководителям, редакторам и ведущим телеканала НАШ и другим промосковским телепомоям, мало чем отличающимся от российских пропагандистов. Именно эти лица включали Шария, боевиков ЛДНР и круглые сутки рассказывали, что Украина полное зеро. Сейчас все эти господа работают в эфире единого телемарафона, на русскоязычных телеканалах Дом/Freedom и получают шикарные зарплаты из украинского бюджета.

Напомню только несколько фамилий.

Татьяна Гончарова первой пробегала на 112 канал и ЗИК после того, когда туда зашли деньги Медведчука. Сейчас эта женщина работает на канале "Рада" и получает деньги из налогов воинов ВСУ.

Тигран Мартиросян, Ольга Терещенко, Назар Довгий и другие — все эти люди охотно несли в массы пропаганду Медведчука.

Однако я не забуду, когда министр культуры Ткаченко оправдывал трудоустройство пропагандистов за государственные средства тем, что они оправдались. А когда журналист Олег Базар напрямую спросил об этой клоунаде за наши налоги, у того же Подоляка ответ был такой:

"Этот вопрос вашего вкуса. Мы не можем делить страну. Если человек принял для себя решение, что для него Украина превыше всего – дайте ему шанс доказать это действительно. Почему вы хотите, чтобы мы посадили их в лагерь? Зачем? Выбросили из профессии?" Они кроме этого ничего не умеют, они хотят работать, они хотят свою вину таким образом отмыть, это нормально.

Один из спикеров действующей власти убеждал, что кукольный цирк Медведчука-Мураева "внутренне разобрался со своими демонами и сделал выбор на сторону добра".

Поэтому в действии и на практике мы увидим, настолько серьезные обвинения в отношении Евгения Мураева.

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Пока писался этот текст — еще одну протухшую сенсацию подбросило ГБР. Оно объявило подозрение бывшему депутату ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.

По данным следствия, Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических и в проведении взрывной деятельности против Украины", говорится в официальном сообщении.

Только вот интересно мне, как привлечь к ответственности Рабиновича, если президент Зеленский лишил его гражданства Украины. Сам же бывший политик, по предварительной информации, находится в Израиле. И не исключено, что имеет тамошний паспорт.

Поэтому есть цирк вместо поиска реальных кротов и коллаборантов. Прикрывание приближенных людей с российскими связями адвокатскими ксивами, дружескими телеграмм каналами и темниками единого телемарафона.

Если мы говорим о Мураеве, мне интересно в его деле только одно: как зовут человека, позволившего ему бежать из Украины?

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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