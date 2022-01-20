Поймали на взятке в $1 тыс: ВАКС приговорил экс-зампрокурора Кировоградщины к шести годам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.



Экс-заместителя прокурора лишили половины принадлежащей ему по праву собственности и права занимать должности, предусмотренные ст. 15 Закона Украины "О прокуратуре", сроком на 3 года.



Суд признал доказанным обвинение, по которому он предоставил своему коллеге - военному прокурору Кировоградского гарнизона Южного региона взятку в размере $1 тыс. за необжалование в апелляционном порядке решения Хозяйственного суда Кировоградской области, принятого в пользу ФЛП.



Также приговором суда к $1 тысяче взятки применили специальную конфискацию.



Приговор может быть обжалован в апелляции в течение 30 дней.

Напомним, Государственное бюро расследований установило, что в результате коррупции государство за три года понесло убытки в размере 524 млн грн.