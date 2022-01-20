Поймали на взятке в $1 тыс: ВАКС приговорил экс-зампрокурора Кировоградщины к шести годам лишения свободы
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала виновным бывшего заместителя прокурора Кировоградской области в совершении уголовного правонарушения за взяточничество и назначила ему наказание в виде 6 лет лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.
Экс-заместителя прокурора лишили половины принадлежащей ему по праву собственности и права занимать должности, предусмотренные ст. 15 Закона Украины "О прокуратуре", сроком на 3 года.
Суд признал доказанным обвинение, по которому он предоставил своему коллеге - военному прокурору Кировоградского гарнизона Южного региона взятку в размере $1 тыс. за необжалование в апелляционном порядке решения Хозяйственного суда Кировоградской области, принятого в пользу ФЛП.
Также приговором суда к $1 тысяче взятки применили специальную конфискацию.
Приговор может быть обжалован в апелляции в течение 30 дней.
- Напомним, Государственное бюро расследований установило, что в результате коррупции государство за три года понесло убытки в размере 524 млн грн.
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