Поймали на улице, приставили автомат и отправили на войну в Украину: глава Луганской ОВ о допросе российских пленных
Сергей Гайдай отметил, что со всех площадок призывает российских военных сдаваться в плен, потому что это единственная возможность для них выжить
"Даже визуально видно, что это человек, совсем не разбирающийся в военной тактике
Он рассказал, что его поймали на улице, приставили автомат сзади, затем отвезли в военкомат, оформили и отправили воевать. Таких как он – сотни. Они гибнут пачками, но все равно их бросают впереди себя", – сказал он в эфире Espreso.TV.
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Гайдай добавил, что в Луганской области ситуация остается сложной, враг постоянно получает подкрепление, они пытаются пробиться через Кременную и Рубежное, осадить Северодонецк, однако у них ничего не получается.
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"Российские оккупационные войска прибегают к своей тактике: если не удается взять населенный пункт, то они его просто уничтожают", – сказал он.
Гайдай также отметил, что эвакуация в Луганской области проходит каждый день, несмотря на то, есть ли режим тишины: "Из Луганской области уже выехало более 12 тыс. человек, возможно, даже 15 тыс. Многие едут своими автомобилями".
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