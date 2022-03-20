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Главная война с Россией Поймали на улице, приставили автомат и отправили на войну в Украину: глава Луганской ОВ о допросе российских пленных
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Поймали на улице, приставили автомат и отправили на войну в Украину: глава Луганской ОВ о допросе российских пленных

20 мартa, 2022 воскресенье
19:52
война с Россией

Сергей Гайдай отметил, что со всех площадок призывает российских военных сдаваться в плен, потому что это единственная возможность для них выжить

"Даже визуально видно, что это человек, совсем не разбирающийся в военной тактике
Он рассказал, что его поймали на улице, приставили автомат сзади, затем отвезли в военкомат, оформили и отправили воевать. Таких как он – сотни. Они гибнут пачками, но все равно их бросают впереди себя", – сказал он в эфире Espreso.TV.

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Гайдай добавил, что в Луганской области ситуация остается сложной, враг постоянно получает подкрепление, они пытаются пробиться через Кременную и Рубежное, осадить Северодонецк, однако у них ничего не получается.

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"Российские оккупационные войска прибегают к своей тактике: если не удается взять населенный пункт, то они его просто уничтожают", – сказал он.

Гайдай также отметил, что эвакуация в Луганской области проходит каждый день, несмотря на то, есть ли режим тишины: "Из Луганской области уже выехало более 12 тыс. человек, возможно, даже 15 тыс. Многие едут своими автомобилями".

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