Поймали на растрате средств: в Киеве сообщено о подозрении начальнице управления образования Дарницкой РГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



"Сообщено о подозрении начальнику управления образования Дарницкой РГА в растрате бюджетных средств, совершенном в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.



Согласно материалам прокуратуры, начальник управления образования в нарушение закона начисляла и выплачивала руководителям отдельных учебных и внешкольных заведений района непредвиденные законом надбавки и безосновательно повышала зарплаты в определенных учебных заведениях.



Эти действия чиновницы нанесли государству ущерб на общую сумму более 520 тыс. грн, что подтвердила судебно-экономическая экспертиза.



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности.



В уголовном производстве продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств совершения преступления.

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