Поймали корректировщика огня по зданию СБУ в Николаеве
В Николаеве пойман местный житель, который по собственной инициативе вел разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу РФ
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
В Николаеве СБУ поймала местного жителя, наводившего российские ракеты на здание СБУ.
Этот мужчина с начала полномасштабного вторжения пытался выйти на захватчиков, чтобы сотрудничать с ними в войне против Украины. Для этого он активно распространял через соцсети свои прокремлевские взгляды, в частности, призывы о поддержке оккупантов оправдывал военные преступления РФ, направленные на уничтожение гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Попал в поле зрения врага, который привлек его к сбору разведданных в пользу российской группировки, расположенной в захваченных районах юга.
По пожеланиям агрессора мужчина скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных подразделений и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева. Эту информацию он пытался передать оккупантам через анонимный Телеграмм-канал, который спецслужбы РФ специально создали для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Однако украинские стражи порядка сработали на опережение и злоумышленника задержали.
Во время обысков по месту жительства они обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами его взрывной деятельности. Доморощенному врагу суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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