"Пойдет только на пользу": Путин считает, что Россия ничего не потеряла, начав войну в Украине
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия ничего не потеряла, начав войну в Украине, а лишь "укрепила свой суверенитет"
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Путина, поляризация мира, произошедшая после полномасштабного вторжения в Украину, пойдет России только на пользу.
"Мы ничего не потеряли. И ничего не потеряем. Главное достояние – укрепление нашего суверенитета. Да, происходит определенная поляризация, но, я считаю, и в мире, и внутри страны это только на пользу. Потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отвергнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все наши шаги в этом направлении направлены на укрепление суверенитета", - сказал Путин.
Он добавил, что Россия ничего не начинала с точки зрения военных действий в Украине, ведь они продолжаются с 2014 года.
"Хочу отметить это еще раз. Это часто звучит. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить", - отметил Путин.
- 7 сентября Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из украинских портов , чтобы оно не попадало в Европу.
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