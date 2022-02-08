"Пойдет ли Путин на великую войну с Украиной?": Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко

"Пойдет ли Путин на большую войну с Украиной?" - по этой теме будет говорить ведущий, главный редактор сайта espreso.tv Сергей Руденко с политиком, дипломатом, Романом Бессмертным.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.



Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 9 февраля, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".

